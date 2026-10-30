Как восстанавливают резерват «Семей орманы»

Благотворительный фонд Halyk Тимура Кулибаева поддерживает восстановление лесов в резервате "Семей орманы": финансирует посадку сосен и модернизацию питомников, чтобы увеличить производство сеянцев, сообщает Aifstan.Info. В рамках проекта "Halyk Орманы" весной 2025 года, а также весной и осенью 2026 года здесь высадили 3 млн сеянцев сосны.

Чтобы восстанавливать леса в больших объемах, необходимо обеспечить питомники водой, поддерживать подходящий температурный режим и выращивать достаточное количество посадочного материала. В Морозовском питомнике фонд профинансировал реконструкцию оросительной системы стоимостью 146,46 млн тенге. Здесь обустроили две скважины глубиной 40 метров, установили шесть резервуаров по 50 куб. м и проложили около километра магистрального трубопровода. Благодаря модернизации орошаемая площадь увеличилась на 5 га, а возможности выращивания выросли до 3 млн дополнительных сеянцев в год.

В Букебаевском питомнике обновление оросительной сети стоимостью 97,5 млн тенге позволит увеличить орошаемую площадь еще на 5 га и выращивать до 3 млн дополнительных сеянцев ежегодно. В тепличном комплексе Канонерского филиала за 26 млн тенге устанавливают напольное отопление и утепляют теплицу. Это позволит увеличить количество циклов выращивания с двух до трех в год и получать дополнительно до 536 тыс. сеянцев. По расчетам проекта, такого объема хватит для лесовосстановительных посадок на площади до 156 га ежегодно.

Не просто деревья

Для гражданского активиста Евгения Мухамеджанова восстановление лесов важно прежде всего как способ сохранить биоразнообразие.

- Я всегда говорил, что зеленые насаждения и зеленый фонд в целом - это самое важное, что надо сберегать. Не просто деревья ради деревьев. Зеленый фонд - это прежде всего биологическое разнообразие. Человек в рамках индустриализации отбирал у животных кормовую базу, поэтому и происходят, например, нападения диких животных на людей. Чем больше мы развиваем природу, возвращаем ее животным, озеленяя лесостепную зону, тем лучше для биоразнообразия. Кажется, что планета большая, но это не совсем так в текущих условиях: мы ее все время сжимаем под свои нужды, - говорит он.

Лесовосстановление не заканчивается посадкой саженцев: для результата необходимы уход за молодыми деревьями, защита от пожаров и контроль приживаемости. Журналист, актриса и телеведущая Айгуль Мукей, принимавшая участие в посадках в рамках проекта, отмечает, что значение таких инициатив выходит за пределы одной кампании.

- Мы приехали в Семей в рамках "Halyk Орманы". Я много слышала об этих лесах, о том, что они самые большие у нас в Казахстане, самые протяженные. Сама я однажды была на посадке с благотворительным фондом Halyk Тимура Кулибаева там, где зеленый пояс Астаны, а сюда приехала впервые. Так радует, что фонд занимается посадкой новых зеленых насаждений. Может быть, когда-нибудь наши потомки и не вспомнят, кто сажал лес и по чьей инициативе. Важно то, что лес будет. И что такие организации, как фонд Halyk, не гонятся за пиаром здесь и сейчас, а работают вдолгую, - говорит она.

В ходе поездки участники также посетили одну из автозаправочных станций Qazaq Oil, входящей в сеть PetroRetail. Компания развивает инфраструктуру для автомобилистов и путешественников в Казахстане, объединяя на своих объектах основные услуги в дороге: заправку автомобиля, возможность выпить кофе, перекусить и приобрести товары первой необходимости. В портфель PetroRetail также входят сеть АЗС GASENERGY и придорожные отели Keruen Inn, где путешественники могут остановиться на ночь и воспользоваться услугами для отдыха.

Источник: Aifstan.Info