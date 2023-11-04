Для безопасности учеников в школах появились турникеты. Учащимся выдали специальные карты-пропуски, в них внесены личные данные ребёнка. Турникет контролирует время входа и выхода учащегося из школы. Когда ребёнок прикладывает карту, на телефон его родителей или опекунов должно приходить сообщение, что он находится в школе. Также и при выходе из школы. Однако есть НО. Ученики теряют свои карт пропуски. Турникет им, конечно, открывают, но родителям не приходит SMS-оповещение.

В родительский чат одной из школ отправили небольшую инструкцию по восстановлению карты. Согласно инструкции, карту родитель покупает в специализированном магазине, адрес и номер которого уже был указан. После приобретения новой карты законный представитель сдаёт её классному руководителю, а он передаёт инженеру школы для перерегистрации. Стоимость карты — 200 тенге.

— В школе ребёнку сказали, что карта стоит две тысячи тенге, и терять её нельзя. Ведь восстановить будет дорого. Но моей дочери не помешало потерять все карты разом: проездную и пропускную. Таких в нашем классе несколько человек. И я думаю, что во всех школах так. Мы обратились к классному руководителю, она нам прислала инструкцию. Одна из наших родительниц съездила в магазин, купила пять запасных карт и передала учителю для регистрации. В магазине спросили только номер школы. Я так понимаю, эти пропуски отличаются между собой. Кстати, пропуски стоили 200 тенге, — говорит родительница.

Редакция «МГ» обратилась в магазин как покупатель. Нам ответили, что карты есть в наличии, стоят они 200 тенге. Купить их можно в любом количестве, а программировать их будут индивидуально на каждого ребёнка в его учебном заведении. По словам консультанта, у них есть два вида карт-пропусков и они подходят практически ко всем турникетам.

Напомним, что сейчас в учебные заведения оснащены турникетами и тревожными кнопками, а на посту специально обученный охранник.