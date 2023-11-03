По данным «Казгидромета», четвёртого ноября ночью и утром на западе и севере ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +9..+11 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.