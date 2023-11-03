На что потратят средства соцобязательств КПО б.в. в ЗКО

Во время очередной сессии областного маслихата Нариман Турегалиев доложил о социально-экономическом развитии области. По его словам, особое внимание нужно уделить вопросам возвращения неосвоенных земель, использования орошаемых земель, отвода каналов, привлечения инвесторов, строительства жилья, обеспечения питьевой воды, голубым топливом, строительства дорог.

Кроме того, депутаты отметили, что объём средств социальных обязательств КПО б.в. будет направлен на улучшение качества интернета в сельской местности и прокладывание линии электросетей, на замену экологических водоёмов, на незавершённые проекты по дорожному строительству.

Вместе с тем, средства планируют потратить на строительство магистральных дорог, на возобновление олимпийских видов спорта, оказание им поддержки, анализ спортивной сферы, ремонт подъездных и внутрипоселковых дорог в селах, регулирование поголовья сайгаков (в том числе содержание, убой, переработка) и усиления мер по предупреждению мошенничества.

По данным сайта kpo.kz, на сегодня компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» уже реализовала 227 проектов на 753 миллионов долларов.

Редакция «МГ» направила официальный запрос в пресс-службу КПО б.в., чтобы узнать, какую сумму выделили в 223 году и какую сумму планируют выделить в следующем.