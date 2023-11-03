Дело о крупном скотокрадстве закрыли в Актобе. Лошади ушли сами

Скот стоимостью более 65 миллионов тенге помогли вернуть актюбинские полицейские, сообщает Polisia.kz.

Заявление поступило 31 октября. 76-летний сельчанин сообщил о пропаже 130 лошадей общей стоимостью 65 миллионов тенге.

— Учитывая особо крупный ущерб, заведено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РК «Кража в крупном размере». Несмотря на сложные погодные условия, стражи порядка осуществляли поиск. 15 сотрудников на пяти авто в течение трёх суток искали скот. Во-первых, это занимает время. Во-вторых, нужно учитывать и расходы, которые уходят на поиски, — рассказали правоохранители.

Через трое суток лошадей нашли в 60 километрах от хозяйства. Расследование по краже прекратили.

В полиции отметили, что с начала года зарегистрировали 42 факта скотокрадства. Больше половины исключили из категории уголовных дел в связи с отсутствием самой кражи. Однако по всем заявлениям правоохранители вели поиск.