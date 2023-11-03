Клип на песню «Паруса» — это история о притяжении двух влюблённых, которые из-за сильной привязанности хотят удержать свои отношения. Над ним работала команда Марии Жемчужины — режиссёра и CEO BSG FILM, за плечами которых сотрудничество с множеством артистов: Скриптонит, Truwer, TAYÖKA, Kali, Malcolm Kush, Клава Кока, Thomas Mraz и другие.

В главной роли — Соня Аржаных, исполнившая роль Алины в сериале «Цикады». Арман Тобагабыл — автор и исполнитель, выступающий под псевдонимом Armich. В своём творчестве Арман сочетает разные стили и жанры, не ставя никаких рамок.

«Не имея никакого актёрского опыта, я чувствовал себя максимально комфортно при работе с Софьей. Благодаря профессионализму актрисы и всей команды, съёмочный день прошёл незаметно и продуктивно», — комментирует работу над клипом Armich.

Сериал «Цикады» стартовал 26 октября на Кинопоиске. Это драма о выпускниках, их родителях и трагедии, изменившей их жизни. «Цикады» — новый проект шоураннера Александры Ремизовой и режиссёра Евгения Стычкина, которые ранее работали над «Нулевым пациентом». В марте этого года Armich стал героем Искры Яндекс Музыки — ежемесячного плейлиста, который показывает новых музыкантов, чьи треки пользователи открывают при прослушивании Моей волны.

Напомним, что в сентябре сервис впервые запустил плейлист ISKRA с артистами из Казахстана, чьи треки обрели популярность благодаря системе рекомендаций Моя волна. Главными героями плейлиста ISKRA Qazaqstan стали niyazkul и Айбек Серикханов, алматинский дуэт с лиричным треком «Sagan eshkim ten kelmeidi». Первый плейлист ISKRA Qazaqstan доступен для прослушивания на Яндекс Музыке и регулярно обновляется.

Ссылка на клип - https://youtu.be/MPQPCA0ZQHU?si=TZsFEOg2mXn8o2B7

Для справки:

Яндекс Музыка – стриминговая платформа, которая даёт доступ к каталогу из 80 млн музыкальных треков и порядка 440 тысяч эпизодов подкастов. В основе сервиса лежит система рекомендаций Моя волна. Её алгоритмы подбирают треки под вкус, занятие и настроение пользователя, создавая персональный бесконечный поток хорошей музыки. На сервисе также есть разные подборки и детский раздел. Сервис доступен по подписке.