«Тоттенхэм»

Иначе как магией старт «шпор» назвать сложно – после 10 туров лондонцы лидируют в АПЛ, имея 8 побед и две ничьи. При этом команда играет в очень яркий, и ни разу не «автобусный» футбол – Постекоглу сделал всё, чтоб фанаты выучили его фамилию как можно скорее. Эх, а где-то в Мюнхене плачет один Харри Кейн…

При Анге «Тоттенхэм» уже со старта начинает прессинговать соперника, даже настолько серьёзного как «Арсенал». Аналитики Parimatch дают 1.85 на то, что «шпоры» забьют уже в 1-м тайме– в 3 из последних 5 матчей на счету лондонцев уже к перерыву был гол.

«Челси»

А вот «синие» стабильностью похвастать не могут ну никак. Казалось бы, и 2 уверенные победы кряду выдали, и с «Арсеналом» смотрелись очень хорошо (кроме Роберта Санчеса, но там вратари друг друга стоили). Но тут бац! – и 0:2 от «Брентфорда», причём в родных стенах. Реализация подвела уже по традиции, а Санчес моментами напоминал Кепу в дебютном сезоне. Весёлый у «Челси» сезон, ничего не скажешь.

Хоть «синие» и находятся в середине таблицы, моменты они создают на чемпионском уровне. И как минимум на 2 ожидаемых гола в матче со «шпорами» «Челси» наиграть должны: исход «xG больше 1.5» оценён экспертами Parimatch в 2.27.

Аналитика и прогноз

«Тоттенхэм» сейчас заметно лучше «Челси» по игре, и намного стабильнее, поэтому и выглядит фаворитом в матче: 2.14 на «шпор» против 3.35 у «синих». Но команду Почеттино списывать не стоит: в последнее время команда стала чаще реализовывать моменты, да и у Мудрика голы пошли. Эксперты Parimatch уверены в исходе «обе забьют/тотал больше 2.5», и оценивают его в 1.94.

Лицензия №20019733 от 21.12.2020г. выдана РГУ Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

На правах рекламы