Подозреваемых в краже золота на 25 млн тенге задержали в Уральске

Первого ноября перед закрытием ТРЦ в Актобе в одном из магазинов похитили золото, сообщает Polisia.kz.

Пропажу ювелирных изделий продавщица обнаружила на следующее утро. Причинённый 29-летнему предпринимателю ущерб составил около 25 миллионов тенге.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что неизвестный мужчина в медицинской маске проник в магазин, подобрав ключ. Правоохранители установили личность подозреваемого — 25-летнего жителя Актюбинской области.

Он действовал вместе с тремя сообщниками. Связь друг с другом они поддерживали с помощью наушников. После кражи злоумышленники выехали в Уральск. Второго ноября их задержали. Все трое ранее ранее были судимы.

Полицейские ведут досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».