Первого ноября перед закрытием ТРЦ в Актобе в одном из магазинов похитили золото, сообщает Polisia.kz.
Пропажу ювелирных изделий продавщица обнаружила на следующее утро. Причинённый 29-летнему предпринимателю ущерб составил около 25 миллионов тенге.
Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что неизвестный мужчина в медицинской маске проник в магазин, подобрав ключ. Правоохранители установили личность подозреваемого — 25-летнего жителя Актюбинской области.
Он действовал вместе с тремя сообщниками. Связь друг с другом они поддерживали с помощью наушников. После кражи злоумышленники выехали в Уральск. Второго ноября их задержали. Все трое ранее ранее были судимы.
Полицейские ведут досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».