Синдром второго сезона — это точно не про «сорок». «Ньюкасл» не потерял ни одного сколь-нибудь важного игрока летом, остался на месте и стиль игры команды Эдди Хау. Хотелось написать, что приобрели Сандро Тонали, но итальянец отправил себя на дно сам. Впрочем, «сороки» неплохо справляются и без него. С ротацией на берегах Тайна вообще все отлично: травмирован Александер Исак? Ничего, справится Каллум Уилсон.

Что до результатов, то обидное поражение «Дортмунду» в Лиге чемпионов и не менее обидная ничья с «Вулверхэмптоном» в АПЛ компенсировалась для «Ньюкасла» сокрушительной победой над «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги — 3:0. Эксперты Parimatch тоже восхищены стабильностью «сорок» и дают на них бодрый коэффициент 2.80.

Последние матчи «Ньюкасла» (2-2-1, 9-5)

КАЛ. «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» 0:3

АПЛ. «Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» 2:2

ЛЧ. «Ньюкасл» - «Боруссия Дортмунд» 0:1

АПЛ. «Ньюкасл» - «Кристал Пэлас» 4:0

АПЛ. «Вест Хэм» - «Ньюкасл» 2:2

«Арсенал»

Сейчас «Арсенал» занят борьбой за первую строчку АПЛ с заклятыми врагами из «Тоттенхэма». Кажется, «канониры» всерьёз настроены на то, чтобы исправиться за испорченную концовку прошлого сезона. Оптимизма добавляет вновь разыгравшийся Нкетиа, прошлой весной он слишком явно сдулся. Серьёзность намерений подтверждается результатами: «Арсенал» уже снял скальпы с обоих Манчестеров и отыгрался с 0:2 в матче с «Челси». Эксперты видят шансы «пушкарей» чуть предпочтительнее: 2.60, хоть им и придется справляться без травмированного Габи Жезуса.

Последние матчи «Арсенала» (3-1-1, 11-4)

КАЛ. «Вест Хэм» - «Арсенал» 3:1

АПЛ. «Арсенал» - «Шеффилд Юнайтед» 5:0

ЛЧ. «Севилья» - «Арсенал» 1:2

АПЛ. «Челси» - «Арсенал» 2:2

АПЛ. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 1:0

Очные встречи

В целом баланс последних встреч за «Арсеналом», но в прошлом сезоне в самый Boxing Day «сороки» все же смогли отобрать очки у «канониров», тогда команды сыграли 0:0. Ну и побеждал «Ньюкасл» не так давно, в конце сезона-2021/22.

Прогноз

Когда играют две равные команды, трудно что-то предсказывать. Поэтому предлагаем посмотреть на эту игру с необычной точки зрения. За последние годы самый распространенный счет в очных встречах «Арсенала» и «Ньюкасла» — 2:0. Коэффициент на победу «канониров» с таким счетом — 12.50. Почему нет?

