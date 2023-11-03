В ЗКО назначили главу государственного архитектурно-строительного контроля. Эту должность занял 43-летний Азамат Агелеуов. Ранее он работал региональным руководителем проекта департамента реализации национального проекта и регионального развития АО Samruk-Kazyna Construction.
Азамат Агелеуов имеет высшее образование. Окончил ЗКГУ имени М.Утемисова по специальности «Экономика и менеджмент», ЗКИТУ по специальности «Строительство».
В разные годы занимал должности:
- заместителя начальника отдела ЖКХ, ПТиАД Уральска,
- начальника управления финансов ДЧС Атырауской области,
- начальника отдела строительства Уральска,
- начальника отдела ЖКХ, ПТиАД Уральска,
- заместителя начальника управления строительства ЗКО,
- заместителя акима Бурлинского района,
- старшего аналитика департамента инвестиционного анализа АО «Эмбамунайгаз»,
- генерального директора ТОО «Строительная фирма «Алтим».
На этом посту Азамат Агелеуов сменил Мади Отарбаева, которого в сентябре этого года суд ВКО признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к четырём годам ограничения свободы. Кроме этого, суд пожизненно запретил Отарбаеву занимать должности на государственной службе.