В ЗКО назначили главу государственного архитектурно-строительного контроля. Эту должность занял 43-летний Азамат Агелеуов. Ранее он работал региональным руководителем проекта департамента реализации национального проекта и регионального развития АО Samruk-Kazyna Construction.

Азамат Агелеуов имеет высшее образование. Окончил ЗКГУ имени М.Утемисова по специальности «Экономика и менеджмент», ЗКИТУ по специальности «Строительство».

В разные годы занимал должности:

заместителя начальника отдела ЖКХ, ПТиАД Уральска,

начальника управления финансов ДЧС Атырауской области,

начальника отдела строительства Уральска,

начальника отдела ЖКХ, ПТиАД Уральска,

заместителя начальника управления строительства ЗКО,

заместителя акима Бурлинского района,

старшего аналитика департамента инвестиционного анализа АО «Эмбамунайгаз»,

генерального директора ТОО «Строительная фирма «Алтим».

На этом посту Азамат Агелеуов сменил Мади Отарбаева, которого в сентябре этого года суд ВКО признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к четырём годам ограничения свободы. Кроме этого, суд пожизненно запретил Отарбаеву занимать должности на государственной службе.