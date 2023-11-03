Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств.

— На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке — между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача — обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере одного миллиона долларов, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путём насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы.

— Обострение ситуации может привести к серьёзным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путём мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела — ключевые приоритеты, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

На территории сектора Газа сейчас находятся более 60 граждан Казахстана. Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».