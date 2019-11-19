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Как выгодно приобрести жилье в Казахстане

Выгодная покупка жилья в Казахстане, как лучше приобрести квартиру. Рассрочки от застройщика, государственные программы, ипотека на покупку нового жилья. Жилье – самая дорогостоящая покупка в жизни большинства жителей Казахстана. Кредит делает недвижимость доступнее, но за него приходится переплачивать. Специалисты по кредитованию утверждают, что в случае исправного погашения ссуды, заемщик не будет испытывать больших финансовых потерь. Займ Online является одной из организаций, где можно взять деньги в долг, если у вас не хватает средств для погашения ежемесячного платежа или существуют други
Marat
Как выгодно приобрести жилье в Казахстане
Выгодная покупка жилья в Казахстане, как лучше приобрести квартиру. Рассрочки от застройщика, государственные программы, ипотека на покупку нового жилья.
Жилье – самая дорогостоящая покупка в жизни большинства жителей Казахстана. Кредит делает недвижимость доступнее, но за него приходится переплачивать. Специалисты по кредитованию утверждают, что в случае исправного погашения ссуды, заемщик не будет испытывать больших финансовых потерь. Займ Online является одной из организаций, где можно взять деньги в долг, если у вас не хватает средств для погашения ежемесячного платежа или существуют другие финансовые трудности. Рассрочка от застройщика Распространенным вариантом является приобретение квартиры от застройщика. Стоимость квадратных метров в доме, находящемся в стадии возведения, ниже, чем в готовом сооружении. Максимальная экономия (до полутора раз) достигается при взносе 100% от цены. Рассрочка менее выгодна, так как изначальная цена будет выше, а договор предусматривает подорожание еще не выкупленных квадратных метров. Инфляция, подорожание стройматериалов и т.д. увеличивают итоговую сумму, которая будет выплачена покупателем. Минусом является и необходимость ожидания. Взносы платятся сразу, а заселения придется ждать. В отличие от ипотеки в банке, редкие случаи, когда застройщики согласны предоставить рассрочку на 5 лет и более. Поэтому вариант больше подходит тем, у кого есть солидные сбережения и высокий доход. Программы кредитования В РК действуют программы, призванные сделать жилье доступнее. Госпрограмма «Нурлы жер» с системой расчетов «7-20-25», проводимая Национальным Банком Казахстана, позволяет приобрести недвижимость на выгодных условиях:
  • процентная ставка – 7% годовых;
  • первоначальный взнос – 20% от стоимости;
  • срок – до 25 лет.
Недвижимость отличается низкими ценами (от 5 до 25 млн), длительный срок делает покупку доступнее, ежемесячный взнос стартует с 28 тыс. тнг. Как оформить ипотеку Оформить ипотеку в рамках государственной программы Национального Банка можно при соблюдении требований:
  • наличие гражданства Казахстана;
  • отсутствие жилья в собственности;
  • официальный доход;
  • отсутствие других ипотек в банках.
Детальные условия изложены на сайте Национального Банка. Ознакомившись с ними, можно узнать, имеете вы право оформить такую ипотеку, или нет.

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