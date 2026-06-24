Какая погода ожидается в Западном Казахстане 25 июня

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер, осадки и туман, при этом в ряде районов все еще объявлена высокая пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", 25 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди с грозами и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, а на юге ЗКО сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске температура воздуха составит от +13...+15 °C ночью и до +26...+28 °C в дневное время.

В Атырауской области и Атырау прогнозируются грозовые дожди, днем возможен град. Также синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности. Столбики термометров в регионе ночью покажут +21...+23 °C, а днем поднимутся до жарких +31...+33 °C.

В Мангистауской области и Актау временами ожидаются дожди и грозы, а ночью и в утренние часы регион накроет туман. Несмотря на осадки, на всей территории области сохраняется высокая пожарная опасность; температура воздуха ночью составит +20...+22 °C, днем ожидается до +28...+30 °C.

В Актюбинской области и Актобе временами пройдут дожди с грозами, днем локально возможен град, а ночью и утром прогнозируется туман. В южной половине региона объявлена высокая пожарная опасность; температурный фон составит +14...+16 °C ночью и +25...+27 °C днем.