Какая погода ожидает жителей западного Казахстана 16 июля

На завтра в западных регионах Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погодную ситуацию: во многих областях ожидаются осадки, усиление ветра и высокая пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", 16 июля в Западно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами, возможны град и шквал. Днем на юге региона ожидается сильная жара до +35 °C, а на западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью температура составит +14…+16 °C, днем +28…+30 °C, также прогнозируются дождь, гроза и град при порывистом ветре до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются небольшие дожди и грозы (преимущественно на западе, севере и юге), на западе и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью столбики термометров покажут +23…+25 °C, днем воздух прогреется до +33…+35 °C.

В Мангистауской области пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем в некоторых районах возможны пыльные бури. Ветер усилится до 15-20 м/с. Температурный фон ночью составит +23…+25 °C, днем - +32…+34 °C; в ряде районов сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области также местами пройдут дожди с грозами. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с (временами до 23 м/с). Днем на юге области возможна жара до +36 °C, практически во всем регионе сохраняется высокая, а на юго-востоке - чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе температура ночью составит +18…+20 °C, днем +29…+31 °C.