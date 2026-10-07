Какая погода ожидает жителей западного Казахстана 8 октября

Как сообщают синоптики, Западно-Казахстанскую область в среду, 8 октября, накроет утренний туман, при этом осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до +6...+8 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 °C.

В Актюбинской области погода будет ветреной: на севере и в центре региона порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с (в Актобе - до 15-18 м/с), осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +8...+10 °C, днем - +16...+18 °C.

В Атырауской области предстоящей ночью и утром на западе и севере возможен туман. Днем установится переменная облачность без осадков, воздух ночью прогреется до +10...+12 °C, а в дневные часы потеплеет до +22...+24 °C.

В Мангистауской области туманы ожидаются ночью и утром на западе, севере и в центре региона, а также в Актау. Осадков синоптики не обещают: ночью температура составит +13...+15 °C, днем воздух прогреется до +21...+23 °C.

