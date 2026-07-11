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Социум

Какая погода ожидает жителей западного Казахстана на 12 июля

Синоптики предупреждают жителей о сильной жаре.
Варвара Тыщенко
Какая погода ожидает жителей западного Казахстана на 12 июля
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 12 июля в Западно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами, возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью будет около +20...+22 °C, днем - до +33...+35 °C.

В Атырауской области ожидается сильная жара, переменная облачность без осадков. Ветер - 7-12 м/с, днём возможны порывы до 18 м/с. Температура ночью +23...+25 °C, днем +37...+39 °C.

В Мангистауской области также ожидается жаркая солнечная погода без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью +23...+25 °C, днем +35...+37 °C. В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 15-18 м/с. Температура ночью будет около +20...+22 °C, а днем поднимется до +35...+37 °C.

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