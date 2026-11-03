Какая погода ждет жителей западного Казахстана 4 ноября

4 ноября на западе Казахстана сохранится сухая и теплая погода, однако в отдельных регионах возможны туманы и порывистый ветер.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 4 ноября, в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. В Уральске сохранится переменная облачность, ночью и утром также возможен туман, а в течение дня - небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днем - до +9…+11 °C.

Жителей Атырауской области и Атырау ожидает переменная облачность и погода без осадков. Ветер ночью 2-7 м/с, днем усилится до 5-10 м/с. Ночная температура составит +3…+5 °C, дневная - от +14 до +16 °C.

В Мангистауской области и Актау будет облачно, но без осадков, скорость ветра составит 7-12 м/с. При этом днем на западе региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 °C, днем +18…+20 °C.

В Актюбинской области и Актобе также прогнозируется переменная облачность без осадков. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут 0…+2 °C, а днем воздух прогреется до +11…+13 °C.