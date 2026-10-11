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Социум

Какая погода ждёт жителей западных регионов Казахстана 12 октября

На западе страны осадки не прогнозируются.
Арайлым Усербаева
Какая погода ждёт жителей западных регионов Казахстана 12 октября
Фото из архива "МГ"

Синоптики предоставили прогноз погоды по городам Уральск, Атырау, Актобе и Актау на понедельник, 12 октября.

Уральск: Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +23°C, ночью столбики термометров опустятся до +7°C. Ветер юго-восточный, 2–3 м/с.

Атырау: Прогнозируется малооблачная погода. Днем воздух прогреется до +22°C, ночью ожидается около +11°C. Ветер юго-западный со скоростью до 5–6 м/с.

Актобе: Ожидается теплая погода без осадков. Дневная температура достигнет +22°C, ночью столбики термометров покажут около +12°C.

Актау: В городе сохранится ясная и сухая погода. Днем температура воздуха составит около +21°C...+23°C, ночью — до +13°C...+15°C.

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