Какая погода ждёт жителей западных регионов Казахстана 12 октября

На западе страны осадки не прогнозируются.

Синоптики предоставили прогноз погоды по городам Уральск, Атырау, Актобе и Актау на понедельник, 12 октября.

Уральск: Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +23°C, ночью столбики термометров опустятся до +7°C. Ветер юго-восточный, 2–3 м/с.

Атырау: Прогнозируется малооблачная погода. Днем воздух прогреется до +22°C, ночью ожидается около +11°C. Ветер юго-западный со скоростью до 5–6 м/с.

Актобе: Ожидается теплая погода без осадков. Дневная температура достигнет +22°C, ночью столбики термометров покажут около +12°C.

Актау: В городе сохранится ясная и сухая погода. Днем температура воздуха составит около +21°C...+23°C, ночью — до +13°C...+15°C.