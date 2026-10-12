Какая зарплата нужна, чтобы взять кредит на 5 млн тенге в Казахстане

Рассмотрим несколько вариантов потребительского кредита на 5 млн тенге со сроком погашения от трёх до пяти лет.

Чтобы получить потребительский кредит на 5 млн тенге в Казахстане, заёмщику необходимо иметь достаточный подтверждённый доход и подходить под требования банка. При этом единой минимальной зарплаты для оформления такой суммы нет: многое зависит от срока кредитования, процентной ставки, действующих долгов и кредитной истории человека, передает МойГород

При оценке заявки банки учитывают коэффициент долговой нагрузки (КДН). Согласно разъяснению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), этот показатель не должен превышать 50%. Иными словами, ежемесячные платежи по кредитам не должны занимать более половины учитываемого дохода заёмщика. Об этом говорится в разъяснении регулятора.

Какую зарплату нужно получать для кредита на 5 млн тенге

Для расчёта возьмём условную номинальную ставку 25% годовых. Это пример для оценки возможной нагрузки, а не предложение конкретного банка. Фактическая ставка зависит от условий кредитора, а итоговая переплата — в том числе от годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).

Срок кредита Примерный ежемесячный платёж Доход при КДН 50% 3 года 197 тыс. тенге от 395 тыс. тенге 4 года 166 тыс. тенге от 332 тыс. тенге 5 лет 147 тыс.тенге от 294 тыс. тенге

Таким образом, при условной ставке 25% годовых для кредита на 5 млн тенге сроком на пять лет потребуется доход примерно от 294 тыс. тенге в месяц, если у заёмщика нет других кредитных обязательств.

При этом расчёт по предельному КДН показывает лишь теоретическую границу. Если человек уже выплачивает другой кредит, допустимый платёж по новому займу будет меньше, а значит, необходимая зарплата — выше.

Как банки рассчитывают долговую нагрузку

КДН рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредитам к среднемесячному доходу заёмщика. В расчёт включают действующие обязательства, в том числе ипотеку, автокредиты, потребительские займы и микрокредиты. Учитываются также установленные правилами обязательства по кредитным картам.

По данным АРРФР, при оценке дохода учитываются поступления за последние шесть месяцев, подтверждённые документально. Это может быть заработная плата, пенсия или доход от предпринимательской деятельности.

Например, если человек зарабатывает 300 тыс. тенге в месяц, предельная долговая нагрузка в 50% соответствует платежам на сумму до 150 тыс. тенге. При условной ставке 25% годовых платёж за кредит на 5 млн тенге сроком на пять лет составит около 147 тыс. тенге. Формально такой платёж укладывается в установленный предел, если других обязательств нет. Однако банк может отказать в выдаче займа по другим причинам.

Какие ставки действуют в Казахстане

Национальный Банк Казахстана совместно с АРРФР устанавливает предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам.

Согласно сообщению Национального Банка от мая 2026 года, с 16 мая предельная ГЭСВ по беззалоговым банковским займам составляет 46% годовых, по займам с залогом — 35%. Для ипотечных жилищных займов предусмотрен предел 25%, который с 1 июля 2026 года снижен до 20%.

Важно учитывать, что ГЭСВ не равна номинальной процентной ставке: она отражает эффективную стоимость займа с учётом предусмотренных расчётом платежей и расходов. Поэтому по одному только предельному значению ГЭСВ нельзя точно определить ежемесячный платёж. Для этого нужны индивидуальные условия кредитования.

Национальный Банк также публикует статистику по средневзвешенным ставкам кредитования населения, включая беззалоговые потребительские займы. Ознакомиться с ней можно в разделе банковской статистики.

Почему могут отказать даже при высокой зарплате

Соответствие ограничению по КДН не гарантирует одобрения кредита. При рассмотрении заявки банк может учитывать кредитную историю, стабильность и подтверждаемость дохода, количество действующих займов и другие факторы собственной оценки риска.

Если у заёмщика уже есть ежемесячные платежи на 80 тыс. тенге, при доходе 300 тыс. тенге на новый кредит в рамках предельного КДН останется не более 70 тыс. тенге в месяц. Этого недостаточно для платежа около 147 тыс. тенге по рассмотренному примеру.

Увеличение срока кредитования может уменьшить ежемесячный платёж, но обычно приводит к росту общей переплаты. Поэтому перед оформлением займа важно оценивать не только вероятность одобрения, но и то, сколько денег останется после обязательных выплат на жильё, питание, транспорт и другие расходы.

Итог: при условной ставке 25% годовых для кредита на 5 млн тенге на пять лет расчётный доход должен составлять около 294 тыс. тенге в месяц при отсутствии других долгов. На практике необходимая зарплата может быть выше: окончательное решение зависит от условий банка, подтверждённого дохода и общей кредитной нагрузки.