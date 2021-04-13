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Социум

Какие дороги отремонтируют в Уральске

В этом году в городе закончат ремонт переходящих объектов, а также разрабатывается 21 проектно-сметная документация на ремонт дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, ПТ и АД города Уральска рассказали, что для завершения работ по переходящим объектам с 2020 года на 2021 год из областного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. В 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог было выделено 6,2 млрд тенге. Всего в этом году планируется построить 15,9 км дорог, отремонтировать 4,8 км дорог, в 2020 году было отремонтировано 15,3 км, построено - 19,7
Дана Рахметова
Какие дороги отремонтируют в Уральске
В этом году в городе закончат ремонт переходящих объектов, а также разрабатывается 21 проектно-сметная документация на ремонт дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Начальник участка погиб при строительстве дороги Атырау-Актобе
Начальник участка погиб при строительстве дороги Атырау-Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, ПТ и АД города Уральска рассказали, что для завершения работ по переходящим объектам с 2020 года на 2021 год из областного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. В 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог было выделено 6,2 млрд тенге. Всего в этом году планируется построить 15,9 км дорог, отремонтировать 4,8 км дорог, в 2020 году было отремонтировано 15,3 км, построено - 19,7 км. - На текущий ремонт дорог по Уральску на 2021 год выделено 349,9 млн тенге. Заниматься этими работами будет ТОО "АдалАрна". Предварительная площадь ремонта составляет 47982 кв. м. Ежегодно ямочный ремонт в первую очередь проводится на центрально-магистральных  улицах и по маршрутам общественного транспорта. В первую очередь это пр. Назарбаева, Абулхаир хана и Абая, - сообщили в ЖКХ города Уральск. В этом году будут реконструированы и отремонтированы дороги, которые являются переходящими: Реконструкция автодороги по ул. Светлая - от ул. Согласия до ул. Алаш, общая протяженность - 1494 м, выделенная сумма - 159 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "Айдана". Реконструкция дорог в микрорайоне Сарытау, общая протяженность - 6572 м, выделенная сумма - 535,8 млн тенге. Подрядная организация ТОО "ТуркестанЖолСервис". Реконструкция автодороги по ул. Хусаинова - от ул. Мухита до ул. Старица Набережная, общая протяженность - 1174 м, выделенная сумма - 56,1 млн тенге. Подрядная организация определяется. Реконструкция дороги по ул. Жумалиева - от ул. Джакыпова до ул. Букейханова, общая протяженность - 1011 м, выделенная сумма - 41 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "КазСтройГарант". Капитальный ремонт ул. Матросова - от ул. Пойменной до ул. Л. Чайкиной, общая протяженность - 1252,75 м, выделенная сумма - 60 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "Иском". Капитальный ремонт ул. Оракбаева - от ул. Производственная до ул. Матросова, выделенная сумма - 50 млн тенге, общая протяженность - 1080,74 м. Подрядная организация - ТОО "Иском". Капитальный ремонт ул. К. Михановой - от ул. Исатай батыра до ул. Циолковского, общая протяженность - 2340,91 м, выделенная сумма - 90 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "ШамШын". Капитальный ремонт ул. Шевцова - от ул. Оренбургская до ул. Бияшева, выделенная сумма - 84 млн тенге, общая протяженность - 723,5 м. Подрядная организация - ТОО "Иском". Капитальный ремонт ул. Ватутина - от ул. Исатай батыра до ул. С.Тюленина, выделенная сумма - 31,7 млн тенге, общая протяженность - 1414 м. Подрядная организация - ТОО "ДорРемСервис". Капитальный ремонт ул. Рубежинская - от ул. Сейфуллина до пр. Абая, выделенная сумма - 34 млн тенге, общая протяженность - 1175 м. Подрядная организация - ТОО "ШамШын". Капитальный ремонт ул. Жаксыгулова - от ул. Ашхабадская до ул. Курмангалиева, общая протяженность - 1070 м, выделенная сумма - 42,6 млн тенге. Подрядная организация определяется. Средний ремонт ул. Каратобинская, ул. Актюбинская - от ул. Жамбыла до ул. Ружейникова, общая протяженность - 1419 м, выделенная сумма - 70,6 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "ШамШын". Стоит отметить, что перечисленные объекты стали переходящими по причине отсутствия финансирования в 2020 году. - На сегодняшний день отделом ЖКХ разрабатывается 21 ПСД. После получения положительного заключения экспертизы будет рассмотрена возможность передачи ПСД недропользователям, а именно компании КПО б.в. на финансирование социальных объектов, - заявили в отделе ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска.
Общая протяженность дорог в Уральске - 615 км, из них в хорошем удовлетворительном состоянии - 443,7 км (72,15%), протяженность грунтовых дорог - 171,3 км (27,85%). Общая протяженность асфальтированных дорог - 386,3 км, с щебеночно-гравийной смесью - 57,3 км, грунтовых дорог - 171,3 км.
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ремонт дороги

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