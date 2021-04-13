Какие дороги отремонтируют в Уральске

В этом году в городе закончат ремонт переходящих объектов, а также разрабатывается 21 проектно-сметная документация на ремонт дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, ПТ и АД города Уральска рассказали, что для завершения работ по переходящим объектам с 2020 года на 2021 год из областного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. В 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог было выделено 6,2 млрд тенге. Всего в этом году планируется построить 15,9 км дорог, отремонтировать 4,8 км дорог, в 2020 году было отремонтировано 15,3 км, построено - 19,7