Общая протяженность дорог в Уральске - 615 км, из них в хорошем удовлетворительном состоянии - 443,7 км (72,15%), протяженность грунтовых дорог - 171,3 км (27,85%). Общая протяженность асфальтированных дорог - 386,3 км, с щебеночно-гравийной смесью - 57,3 км, грунтовых дорог - 171,3 км.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Какие дороги отремонтируют в Уральске
В этом году в городе закончат ремонт переходящих объектов, а также разрабатывается 21 проектно-сметная документация на ремонт дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, ПТ и АД города Уральска рассказали, что для завершения работ по переходящим объектам с 2020 года на 2021 год из областного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. В 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог было выделено 6,2 млрд тенге. Всего в этом году планируется построить 15,9 км дорог, отремонтировать 4,8 км дорог, в 2020 году было отремонтировано 15,3 км, построено - 19,7