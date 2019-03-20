Законы Казахстана гарантируют Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву неприкосновенность.
Что остаётся в распоряжении Нурсултана Назарбаева после сложения полномочий Президента РК? На какое обеспечение он и его семья могут рассчитывать? Из каких источников будет финансироваться дальнейшая деятельность Назарбаева?
приводит информацию о том, что гарантируется ему после 20 марта 2019 года.
Нурсултан Назарбаев в статусе Первого Президента
За Нурсултаном Назарбаевым пожизненно закреплён политико-правовой статус Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, который детально описан в Конституционном законе РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", который приводится на сайте Акорды (закон был принят в 2000 году, изменения вносились в 2010 и 2017 годах). Он обладает званием "Халық қаһарманы" ("Народный герой") и знаком особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан". Звание Елбасы было принято вместо звания Лидера Нации.
Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право:
- обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;
- выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа Казахстана; возглавлять Совет безопасности Республики Казахстан; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан.
"Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы.
Воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, а также осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы не допускаются и преследуются по закону", – сообщается в тексте закона.
Неприкосновенность имущества и банковских счетов
Нурсултан Назарбаев в новом статусе обладает пожизненной неприкосновенностью и его нельзя привлечь к какой-либо ответственности за действия, совершённые им во время исполнения полномочий главы государства. Это относится и к его действиям, связанным с деятельностью Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Иными словами, Назарбаева не могут арестовать, содержать под стражей, обыскивать, допрашивать, проводить с ним личный досмотр.
Неприкосновенным считается всё частное имущество, которое принадлежит Нурсултану Назарбаеву на праве Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи. То же касается используемых ими жилых и служебных помещений, служебного транспорта, средств связи, переписки, принадлежащих им документам. Иммунитет неприкосновенности распространяется и на имущество, принадлежащее Фонду Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и иным учреждаемым им юрлицам.
Никакие ограничения не могут быть наложены на частную собственность Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, а также на имущество создаваемых ими юрлиц. Данный конституционный закон защищает банковскую тайну Назарбаева и членов его семьи. Это же касается и банковских счетов.
Физическая охрана
Нурсултану Назарбаеву обеспечена государственная охрана на всю жизнь. К этому обязывает тот же статус Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Обязанности по охране возлагаются на соответствующее подразделение Службы государственной охраны РК. Охрана будет осуществляться как в местах постоянного, так и в местах временного пребывания Назарбаева.
