Об этом он заявил во время церемонии принесения присяги народу Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Предлагаю переименовать столицу Казахстана Астану в город Нурсултан. Также предлагаю воздвигнуть монумент в столице в честь первого президента, назвать центральные улицы во всех областных центрах страны именем Нурсултана Назарбаева. Думаю, что Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства. Также предлагаю назначить его почетным Сенатором, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Также он предложил оставить все портреты и фотографии Назарбаева как непременный атрибут в зданиях госучреждения. Также за Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура. Кроме того, его наградили знаком особого отличия "Алтын жұлдыз" и званием "Халық каһарманы". Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев добровольно сложил свои полномочия. В данный момент присягу приносит Касым-Жомарт Токаев. - Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном, - сказал Нурсултан Назарбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.