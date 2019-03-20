Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте статистики Атырауской области , за прошедший месяц цены на продовольственные товары увеличились на 2,7 процента. Заметно подорожали фрукты и овощи – на 2,6% и на столько же стал дороже главный продукт – хлеб. Немного, но тоже «потяжелели» в цене молочные продукты (0,6%), рыба (0,5%) и спиртные напитки (0,2%). Что касается непродовольственных товаров, то здесь удорожание произошло всего на 1,1%. Цены же на горячую воду в прошлом месяце снизились на 5,5%, на холодную воду и канализацию – на пять процентов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.