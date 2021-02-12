Согласно постановлению в будние дни и по субботам разрешили работать всем объектам (рынкам, ТЦ и ТД, непродовольственным магазинам и т.д. Ограничения будут лишь в воскресенье. К слову, общественный транспорт будет ходить без ограничений и в субботу, и в воскресенье. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.