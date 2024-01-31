Во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав руководитель областного управления образования Ерлан Сламбеков сообщил, что работают в регионе 11 комиссий, которые рассмотрели 1 624 вопроса. По его словам, бОльшая часть правонарушений была совершена подростками во внеучебное время.

– В этом году в Жылыойском районе среди несовершеннолетних зарегистрировано одно самоубийство и два правонарушения. Управлением проведен анализ воспитательной работы средних школ №8, 9, 18 района. В результате выявлены недостатки в подготовке нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями. Ни на одном из заседаний не запланировано заслушивание результатов работ, проведенных классными руководителями, школьными психологами, социальными педагогами, наставниками и другими руководителями организаций по защите прав несовершеннолетних и профилактике среди них преступлений. Не проведен и соответствующий мониторинг. В первой и второй четвертях не проведено ни одного классного часа по профилактике правонарушений, - сообщил Ерлан Сламбеков.

По сравнению с прошлым годом количество преступлений, совершенных подростками, в этом году снизилось на 6,4%. БОльшую часть совершили ребята до 18 лет. Об этом рассказал первый заместитель начальника областного департамента полиции Абдигани Сейдуалиев. По его словам, основное количество преступлений связано с дорожно-транспортными происшествиями.

– Преступления совершают подростки от 14 до 17 лет. Для профилактики преступлений и правонарушений среди подростков на территории области на системной основе проводятся профилактические мероприятия. За отчетный период в органы внутренних дел доставлено 6 427 детей, к административной ответственности привлечены законные представители 6 355 несовершеннолетних. При этом родителям четко разъясняются требования закона и ответственность за правонарушения. На учет ОВД взяты 204 подростка и 69 неблагополучных семей. Представители пяти неблагополучных семей лишены родительских прав, а представители 10 семей ограничены в родительских правах, - сообщил Абдигани Сейдуалиев.

Глава региона подчеркнул, что к ответственности за преступления, совершенные подростками необходимо привлекать не только родителей, но и руководителей образовательных организаций. Серик Шапкенов также поручил ответственным руководителям систематизировать работу ювенальной полиции в школах, увеличить количество психологов, работающих с учащимися, открыть в районах центры адаптации несовершеннолетних.