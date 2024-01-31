Как сообщили в прокуратуре ЗКО, полицейские Бурлинского района составили протокол в отношении женщины, которая ездила за рулем в нетрезвом состоянии. Ей грозил административный арест. Чтобы избежать столь сурового наказания женщина решила сымитировать беременность. Для этого она попросила знакомого фельдшера районной больницы изготовить для неё фиктивную справку. Позже липовый документ она предоставила суду.

Прокуроры Бурлинского района провели проверку. В итоге приговором районного суда женщина признана виновной по статье 385 УК РК «Использование заведомо подложного документа». Ей назначен штраф в 20 МРП.

К ответственности привлечен и фельдшер. Его суд оштрафовал на 50 МРП.

Что касается пьяной езды, то женщине так и не удалось избежать наказания. Суд арестовал её на 20 суток.