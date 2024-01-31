Также министр нацэкономики подчеркнул, что в прошлом году был в ЗКО, где за кубометр воды тариф на тот момент составлял 44 тенге.

– Конечно, у нас будет неэффективное использование воды. Вы если в баню пойдете, увидите, что вода просто льется. Ее нужно выключать. К сожалению, у нас нет экономии. Вода – это самый важный ресурс, поэтому нужно экономить. Рост да, будет. Сами чеки по воде они низкие – 200-300 тенге, 500 тенге. Здесь можно чуть более агрессивно повышать, иначе просто воды не будет поступать. А когда – это зависит от заявки. В течение года где-то,– заключил министр.