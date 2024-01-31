Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в стране почти на треть вырастут тарифы на все коммунальные услуги. По его словам, повышать их будут в последующие семь лет. Деньги должны пойти на обновление изношенной инфраструктуры.
– Если бы нам нужно было срочно всё обновить в течение 1-2 лет, то рост тарифа был бы существенный, в несколько раз. А здесь это делается постепенно для того, чтобы население и бизнес привыкали и чтобы соответствовало инфляции. По каким-то субъектам это будет 10%, а в среднем 20-30%, - сказал Алибек Куантыров.
Также министр нацэкономики подчеркнул, что в прошлом году был в ЗКО, где за кубометр воды тариф на тот момент составлял 44 тенге.
– Конечно, у нас будет неэффективное использование воды. Вы если в баню пойдете, увидите, что вода просто льется. Ее нужно выключать. К сожалению, у нас нет экономии. Вода – это самый важный ресурс, поэтому нужно экономить. Рост да, будет. Сами чеки по воде они низкие – 200-300 тенге, 500 тенге. Здесь можно чуть более агрессивно повышать, иначе просто воды не будет поступать. А когда – это зависит от заявки. В течение года где-то,– заключил министр.