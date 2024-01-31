По данным пресс-службы городского акимата, на территории Уральска расположено 126 садовых товариществ. Часть из них находится в поймах трех рек – Урала, Чагана и Деркула. Именно они могут в первую очередь пострадать от большой воды. 100 волонтеров и специалистов управления по ЧС обходят жителей этих дачных массивов, проводят разъяснительные работы и вручают листовки с алгоритмом действий.

На сегодняшний день рейды прошли в 1-ом и 2-ом дачном, в поселках Деркул и Ускен, а также в микрорайоне Самал. Всего 29 дачных массивов. Рейдовые мероприятия проводятся в выходные дни, они начались в январе и продляться до паводкового периода.

Что делать при наводнении?

При заблаговременном оповещении о ЧС:

Следите за информацией по радио, телевидению, в интернете;

Отключите газ, электричество и воду;

Заверните в непромокаемый пакет документы;

Подготовьте деньги, одежду, продукты питания и лекарства;

Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или чердак.

Если произошло наводнение:

Возьмите с собой вещи, запас еды, воды и аптечку;

Покиньте зону затопления;

Направляйтесь к месту сбора для эвакуации;

Если есть возможность, срочно помогите людям, которые остались в зоне подтопления.

Если эвакуироваться невозможно: