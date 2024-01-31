По данным пресс-службы городского акимата, на территории Уральска расположено 126 садовых товариществ. Часть из них находится в поймах трех рек – Урала, Чагана и Деркула. Именно они могут в первую очередь пострадать от большой воды. 100 волонтеров и специалистов управления по ЧС обходят жителей этих дачных массивов, проводят разъяснительные работы и вручают листовки с алгоритмом действий.
На сегодняшний день рейды прошли в 1-ом и 2-ом дачном, в поселках Деркул и Ускен, а также в микрорайоне Самал. Всего 29 дачных массивов. Рейдовые мероприятия проводятся в выходные дни, они начались в январе и продляться до паводкового периода.
Что делать при наводнении?
При заблаговременном оповещении о ЧС:
- Следите за информацией по радио, телевидению, в интернете;
- Отключите газ, электричество и воду;
- Заверните в непромокаемый пакет документы;
- Подготовьте деньги, одежду, продукты питания и лекарства;
- Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или чердак.
Если произошло наводнение:
- Возьмите с собой вещи, запас еды, воды и аптечку;
- Покиньте зону затопления;
- Направляйтесь к месту сбора для эвакуации;
- Если есть возможность, срочно помогите людям, которые остались в зоне подтопления.
Если эвакуироваться невозможно:
- Позвоните по телефону 101 или 112 и сообщите о своем местоположении;
- Как можно быстрее займите близлежащее безопасное возвышенное место (верхние этажи, чердак);
- Подайте сигналы спасателям любыми подручными средствами (днем – белым или цветным полотенцем, ночью – фонариком).