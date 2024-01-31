В Википедии о дате возведения церкви пишут, что первый кирпич был заложен в 1741 году на месте существовавшего деревянного здания, а освящение прошло в 1751 году. Настоятель старой церкви архимандрит Феодосий подтвердил исторические факты и добавил, что церковь на берегу реки Урал строили яицкие казаки. Здесь же, на берегу реки, они добывали глину и выпаливали кирпичи, строя собор в течение девяти лет.

Настоятель церкви архимандрит Феодосий

— Всё это время проводились регулярные богослужения. Однако собор был закрыт во время революции в 1920 году. Во время Великой Отечественной войны в храме вновь начали проводить службы, но это продолжалось только до хрущёвских гонений, после чего храм снова закрыли. И только в период общей перестройки в 1989 году собор был передан Русской православной церкви, и до сих пор здесь проводятся службы, — рассказал настоятель храма.

«Старым» собор называют из-за его расположения в старой части города. Среди вековых памятников архитектуры храм возвышается словно страж духовного наследия. Его высокие стены и зубцы золотых крестов словно связующее звено между прошлым и настоящим. Дома стоящие напротив храма уже оформлены в современном стиле, поэтому стоя посередине улице можно подумать, что находишься на перепутье двух поколений. На самом верху церкви разместились большие колокола в городе, пропитанные вековой мудростью.

Михайло-Архангельский собор

Первое впечатление о древнем храме

Жулдыз живет в Уральске с самого рождения, но за много лет Старый собор она посетила впервые. Девушка говорит, что ее всегда завораживал звон колоколов, и ей хотелось заглянуть внутрь. Первое, что удивило ее — это высокие, величественные двери с золотой ручкой внушительного размера.

— Я выросла в центре города, в районе, где стоит "золотая" церковь. В сторону старого собора практически не ездила. До определенного времени я и не знала о его существовании. Потом мама рассказала мне о нем, но значения особого я не предавала, совсем была маленькой. В старших классах поехала с друзьями на речку, и тогда впервые увидела собор. Стало интересно послушать звон колокола, я всегда слышала только золотую церковь, а тут что-то новое для меня. Спустя пару лет, моя коллега стала собираться в храм, и я попросилась с ней. Эти ощущения я помню до сих пор. Все святые места несут особенную энергетику, поэтому это так сильно отпечаталось в памяти. Внутри храма стоял приятный запах ладана и древности. Я уже при входе почувствовала, как душа наполняется спокойствием и силой. Там повсюду были иконы, они как будто замедляли время. Представляете, вы находитесь в здании, которому больше 200 лет, в тишине, при свете свечей, а вокруг тысячи обликов святых. И все, кто находится рядом, разделяют эту атмосферу с вами. Это место, большая история для всего мира, это наше наследие, и не важно, какую веру ты исповедуешь, - рассказала Жулдыз.

Михайло-Архангельский собор

Великолепие храма ощущается не только внутри, но и за его стенами. Тысячи горожан собираются у входа во время православных праздников, чтобы обрести утешение и встретить светлый праздник. За храмом, как поток жизни, протекает река, где ежегодно горожане купаются в проруби. Золотые кресты собора, сверкая на солнце, создают ощущение молитвенной гармонии.

Однако существуют отличия между собором и церковью. Собор – это храм с несколькими престолами (пристройками к храму для размещения дополнительных алтарей с престолами, как поясняет автор). Это означает, что в течение суток там могут совершаться более двух молитв, в отличие от церквей, где обычно только один престол. В дореволюционное время в Старом соборе было два престола, но после их упразднили, оставив только один.

Считается, что в соборе Михаила-Архангела находятся самые большие колокола среди всех городских храмов. Настоятель церкви подтверждает, что они действительно самые большие. Но это не первоначальные колокола, их судьба пока не известна. Сейчас в служении используется 10 колоколов, которые были выкованы в 2005 году.

Михайло-Архангельский собор

В православной церкви существует свой календарь богослужений. Решение о времени и днях совершения молитв принимает Владыка. В Казахстане насчитывается девять епархий, которые поделены на округа. Их возглавляет митрополит Александр, подчиняющийся Московскому патриарху.

— Молитвы в соборе совершаются ежедневно без выходных. Утренние богослужения начинаются в 8:30, а вечерние — в 16 или 17 часов в зависимости от времени года. Бывают отклонения от расписания, например, в сочельник или во время великопостных служб, когда служба начинается раньше. Собор открывается в 6 утра и закрывается в 18 часов, в зависимости от окончания службы, — говорит служитель собора.

Настоятель Михайло-Архангельского собора, архимандрит Феодосий, родился в Украине. До начала служения его звали Анатолий Курьянов. Он окончил машиностроительный техникум и отслужил два года в рядах советской армии. Служение Феодосия началось в 1978 году, когда он поступил в Одесскую духовную семинарию и параллельно учился в монастыре. В Уральск он переехал в 1991 году, после образования Уральской епархии.