Прокуроры Шынгырлауского района провели анализ и выявили факты, когда предприниматели допустили нецелевое использование субсидий. В итоге государству причинен ущерб в размере 20,9 миллиона тенге.

– Деньги были изначально выделены на покупку племенных овец и крупно рогатого скота. Всего анализ проводился по 47 крестьянским хозяйствам, которые в 2021-2023 году получили субсидии. По 11 хозяйствам выявлены факты нецелевого использования средств. Другими словами, они продали животных, купленных на бюджетные деньги. Тем самым они нарушили правила о том, что крестьянские хозяйства должны обеспечить сохранность маточного поголовья скота. Они говорят, что хотят развивать племенное хозяйство, предоставляют всю документацию, получают деньги от государства, но позже избавляются от маточного поголовья, - рассказал прокурор Шынгырлауского района Серик Урынгалиев.

В результате предприниматели добровольно вернули в бюджет более 2,2 миллиона тенге. Остальные средства крестьянские хозяйства так же будут обязаны вернуть. Соответствующее решение вынес суд.

Серик Урынгалиев подчеркнул, что главы крестьянских хозяйств должны понимать, что субсидии даются на развитие племенного скота, а не для перепродажи.