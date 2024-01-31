В социальной сети Instagram на странице zhaloby_uralsk_official опубликовали фотографии змеи. Автор пишет, что рептилия заползла к ним в частный дом, в районе поселка Желаево, и что делать с ней, они не знают.

Корреспондент «МГ» позвонил в управление ветеринарии ЗКО. Там ответили, что звонка по этому поводу не поступало. И даже если это произойдет с кем-то еще, они помочь не смогут, так как специализируются только на отлове собак и кошек.

В службе спасения ответили, что вызов по отлову змеи к ним не поступал. Но если подобное повторится, то жители могут обратиться по номеру 112. Диспетчер примет вызов и направит спасателей. По телефону также можно получить психологическую помощь.