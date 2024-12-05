Какие страны снабжают Казахстан ёлками и елочными игрушками

Главные экспортёры срубленных ёлок в Казахстан — Россия и Кыргызстан. За девять месяцев текущего года каждая из этих стран отправила в РК чуть более 6 тысяч штук новогодних деревьев. Правда, российским поставщикам казахстанские компании заплатили за товар 15,9 млн долларов США, а кыргызским за тот же объём — всего 2,6 млн долларов США.

Казахстанские поставщики основательно подготовились к новогодним распродажам и ярмаркам. За девять месяцев текущего года, по данным Бюро национальной статистики, в страну уже импортировали около 3,5 тысяч тонн товаров для новогодних и рождественских праздников. Это серьёзный объём, превышающий показатель за три квартала прошлого года в 2,8 раза. Мало того: это самый объёмный завоз новогодней атрибутики за последние несколько лет. Об этом сообщили аналитики портала energyprom.kz.

При этом стоимостный объём импорта этих товаров за три квартала текущего года составил 5,1 млн долларов США. Примечательно, что при уже упомянутом почти трёхкратном росте в тоннах сумма оказалась всего на 29% больше, чем в январе–сентябре прошлого года. Впрочем, это не говорит о том, что одни и те же новогодние товары в этом году стали стоить меньше.

Основной объём всех новогодних товаров и украшений везут в Казахстан из Китая. Небольшую долю этого товарного рынка в Казахстане занимает Россия: 6,4%. Совсем малозаметные объёмы поставок рождественской атрибутики в РК приходятся на Польшу, Украину и Беларусь. Самые дорогие импортные новогодние товары привозят в Казахстан из Германии, Сербии и Великобритании.

Собственное производство новогоднего декора в Казахстане развито слабо. Судя по данным информационно-аналитической системы «Талдау» БНС, такие украшения выпускают только на двух предприятиях — в Караганде и Экибастузе.

Главный атрибут нового года — ель — в Казахстане также импортируется. Вырубать молодняк хвойных пород в казахстанских лесах запрещено законом, нарушителям грозит штраф до 2 тысяч МРП (или 7,4 млн тенге). Возможные законные варианты установки дома живого дерева — покупка его в частном питомнике или у поставщиков, импортирующих товар из-за границы.

В отчётах таможенной статистики импорт хвойных представлен в двух укрупнённых категориях: «живые растения хвойные и вечнозелёные» (к ним относятся и ели в кадках) и «рождественские деревья свежие». Второй вариант — это как раз те срубленные ели, которыми торгуют на новогодних ярмарках. За январь–сентябрь этого года в Казахстан завезли более 12,2 тысяч штук таких срубленных хвойных деревьев — в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. А вот живых хвойных растений, напротив, стали завозить меньше. Впрочем, по итогам предновогодних распродаж в конце декабря ситуация может ещё поменяться: именно сейчас у поставщиков рождественских товаров наступает «жаркий» сезон.

В деньгах импорт елей в этом году изменился незначительно. За январь–сентябрь стоимостный объём поставленных живых хвойных растений и рождественских деревьев составил около 3 млн долларов США.

Главные экспортёры срубленных ёлок в Казахстан — Россия и Кыргызстан. За девять месяцев текущего года каждая из этих стран отправила в РК чуть более 6 тысяч штук новогодних деревьев. Правда, российским поставщикам казахстанские компании заплатили за товар 15,9 млн долларов США, а кыргызским за тот же объём — всего 2,6 млн долларов США.

Что касается живых вечнозелёных деревьев, их импортировали в РК компании из десяти стран. Лидером по количеству поставленных товаров стал Узбекистан: доля страны в импорте такой продукции в физическом объёме составила 33,7%. В стоимостном выражении наибольший объём импорта хвойных и вечнозелёных деревьев в Казахстан пришёлся на Польшу и Бельгию.