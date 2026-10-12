Какие такси работают в Астане и Алматы: доступные сервисы и альтернативы

В воскресенье, 11 октября, жители Казахстана столкнулись с перебоями в работе «Яндекс Go». Пользователи не могли заказать такси и воспользоваться некоторыми другими функциями сервиса. На фоне сбоя пассажиры стали искать альтернативы, а в других приложениях вырос спрос на поездки. Какие сервисы такси работают в Казахстане и чем они отличаются друг от друга - разобрали в материале.

О проблемах с работой «Яндекс Go» стало известно утром 11 октября. В компании подтвердили, что некоторые сервисы работают с ошибками или временно недоступны, и принесли извинения пользователям, водителям и курьерам, передает МойГород

В пресс-службе объяснили, что цифровые продукты используют распределённую вычислительную инфраструктуру, компоненты которой могут находиться в разных странах. Поэтому неполадки на одной площадке способны повлиять на работу сервисов в других государствах.

Перебои произошли на фоне сообщений об остановке работы дата-центра «Яндекса» во Владимире в России после атаки беспилотников. Компания сообщила, что её технические специалисты занимаются восстановлением сервисов, однако изначально не называла точных сроков.

Проблемы затронули не только Казахстан: о сбоях также сообщали пользователи в других странах. Кроме «Яндекс Go», неполадки наблюдались в работе отдельных функций «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и Yandex Cloud.

Позже работа сервисов в Казахстане начала восстанавливаться. При этом ситуация показала, насколько сильно повседневные поездки горожан зависят от доступности цифровых платформ.

Какие сервисы такси есть в Казахстане

По данным Министерства транспорта Казахстана, в стране работают несколько приложений для заказа такси, в том числе inDrive, Maxim, APARU и Tappy Taxi. Их деятельность регулируется законодательством об автомобильном транспорте. При этом доступность машин, стоимость и условия заказа могут отличаться в зависимости от города.

1. inDrive

Фото: inDrive

inDrive стал одной из альтернатив для пассажиров во время сбоя «Яндекс Go». Особенность сервиса заключается в том, что пассажир может предложить стоимость поездки, а водители — принять заказ или предложить свою цену.

Однако во время массового перехода пользователей на другую платформу спрос может превышать количество доступных машин. По данным Kursiv Media, 11 октября число заказов такси и доставки через inDrive в Казахстане почти утроилось.

На фоне повышенного спроса пользователи жаловались на рост стоимости поездок. Основатель и генеральный директор компании Арсен Томский сообщил, что сервис снизил комиссию для водителей и собирался ограничить диапазон торга, чтобы сдержать чрезмерное повышение цен.

Что важно знать: возможность предложить цену может быть удобна пассажиру, но окончательная стоимость зависит от ситуации на рынке, маршрута и готовности водителей принять заказ.

2. Maxim

Фото: Maxim

Maxim — ещё один сервис заказа такси, работающий в Казахстане. В зависимости от города через него можно заказать поездку, указав адрес отправления и назначения.

Сервис может стать альтернативой, если в привычном приложении нет свободных машин или возникают технические проблемы. Однако наличие водителей, доступные тарифы и время ожидания необходимо проверять непосредственно при оформлении заказа.

Что важно знать: перед поездкой стоит сравнить итоговую стоимость и время подачи автомобиля с предложениями других приложений. Доступность сервиса и набор функций зависят от конкретного населённого пункта.

3. APARU

Фото: APARU

APARU — сервис, созданный в Казахстане. Помимо легкового такси, он предлагает универсальные автомобили, грузовые перевозки, эвакуатор и доставку.

У платформы есть и дополнительные варианты междугородних поездок. В частности, пользователи могут выбирать поездку с оплатой за отдельное место или заказывать автомобиль целиком.

Заказать машину можно через приложение. Также сервис указывает единый кол-центр по Казахстану и возможность оформления заказа через Telegram.

Что важно знать: APARU может быть полезен не только для поездок по городу, но и для междугородних маршрутов или перевозки вещей. Перед заказом следует проверить, доступна ли нужная услуга в вашем городе.

4. Tappy Taxi

Фото: Tappy Taxi

Tappy Taxi — ещё один сервис заказа такси, представленный на казахстанском рынке. Компания также указана среди операторов мобильных приложений для заказа такси в материалах государственных органов.

Как и в случае с другими платформами, условия поездки зависят от города и доступности автомобилей. Поэтому перед использованием стоит проверить, работает ли приложение в конкретном населённом пункте, какие тарифы предлагаются и сколько времени займёт подача машины.

Что важно знать: Tappy Taxi можно рассматривать как дополнительный вариант на случай перебоев у крупных платформ. При этом не стоит заранее рассчитывать на одинаковую доступность машин во всех регионах страны.

Как выбрать альтернативу и не переплатить

Если привычное приложение не работает, можно проверить сразу несколько сервисов. Но в ситуации массового сбоя важно учитывать, что переход пассажиров на одну платформу способен увеличить время ожидания и стоимость поездок.

Перед оформлением заказа стоит обратить внимание на несколько моментов:

Сравните итоговую цену. Одинаковый маршрут в разных приложениях может стоить по-разному.

Проверьте время подачи машины. Низкая стоимость не всегда означает, что автомобиль приедет быстро.

Учитывайте город. Сервисы и количество доступных водителей отличаются в зависимости от региона.

Проверьте детали заказа. Уточните адрес, конечную стоимость, способ оплаты и условия поездки до её подтверждения.

Не ограничивайтесь одним приложением. Полезно заранее установить несколько сервисов, чтобы не искать альтернативу в момент, когда машина нужна срочно.

При этом у такси есть и другие альтернативы. В городах с развитой маршрутной сетью можно воспользоваться общественным транспортом, а для поездок за пределы города — проверить предложения междугородних перевозчиков.

Что показал сбой

Перебои в работе «Яндекс Go» продемонстрировали, что техническая проблема одной крупной платформы может быстро повлиять на повседневные поездки тысяч людей. Когда пассажиры одновременно переходят на другие сервисы, увеличивается нагрузка на водителей, меняется время ожидания и может расти стоимость поездок.

В Казахстане есть несколько альтернативных приложений, включая inDrive, Maxim, APARU и Tappy Taxi. Однако универсального варианта для всех городов нет: доступность машин и тарифы нужно проверять непосредственно перед заказом.

Поэтому практичнее заранее иметь несколько приложений для вызова такси и выбирать подходящий вариант с учётом стоимости, времени ожидания и маршрута.