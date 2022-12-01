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Какими будут МРП и минимальная заработная плата в 2023 году
Президент подписал закон, устанавливающий эти показатели. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», сообщается на сайте Акорды. Согласно документу, с первого января 2023 года устанавливаются: минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге; минимальный размер пенсии – 53 076 тенге; месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3 450 тенге; вели
Президент подписал закон, устанавливающий эти показатели.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», сообщается на сайте Акорды.
Согласно документу, с первого января 2023 года устанавливаются:
минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;
минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3 450 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Также на 10,5% повысятся пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет.
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