Какими будут МРП и минимальная заработная плата в 2023 году

Какими будут МРП и минимальная заработная плата в 2023 году

Президент подписал закон, устанавливающий эти показатели. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», сообщается на сайте Акорды. Согласно документу, с первого января 2023 года устанавливаются: минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге; минимальный размер пенсии – 53 076 тенге; месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3 450 тенге; вели