Магнитные бури могут сопровождаться ухудшением самочувствия у некоторых людей. В такие периоды они могут жаловаться на головную боль, слабость, раздражительность и нарушения сна. При этом убедительных научных доказательств того, что геомагнитные возмущения напрямую вызывают эти симптомы, пока недостаточно. В октябре 2026 года ожидаются периоды повышенной солнечной активности, однако точные даты и интенсивность магнитных бурь необходимо уточнять по актуальным прогнозам, передает МойГород

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате взаимодействия с потоками заряженных частиц и другими проявлениями солнечной активности. Их интенсивность может различаться, а последствия затрагивать не только работу технических систем, но и условия наблюдения полярных сияний.

Некоторые люди связывают периоды геомагнитной активности с изменениями самочувствия, однако реакция организма индивидуальна. Поэтому не стоит объяснять головную боль, скачки давления или бессонницу исключительно магнитными бурями: подобные симптомы могут иметь и другие причины.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2026 года

В предварительном календаре указаны следующие даты:

1–3 октября — незначительные локальные возмущения;

12–16 октября — предполагаемый период сильной геомагнитной активности;

22 октября — возможное повышение солнечной активности;

28 октября — ожидается слабая геомагнитная активность.

Эти даты и оценки интенсивности требуют проверки по актуальным данным космической погоды: прогнозы могут меняться по мере поступления новых наблюдений.

Как позаботиться о самочувствии в период магнитных бурь

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, рекомендуется придерживаться нескольких простых правил:

Соблюдать режим сна и стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

Пить достаточно воды в течение дня.

Не злоупотреблять кофеином, особенно если он усиливает тревожность или мешает засыпать.

По возможности избегать переутомления и чередовать работу с отдыхом.

Поддерживать привычную физическую активность с учётом своего самочувствия.

Если головные боли, нарушения сна или другие симптомы повторяются, усиливаются либо сопровождаются выраженным повышением давления, стоит обратиться к врачу, а не списывать состояние только на геомагнитную активность.