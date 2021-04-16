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Происшествия Социум

КамАЗ наполовину провалился в Уральске (фото)

Это произошло в центре города 15 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Молдагуловой, возле дома №198. - КамАЗ провалился на дорожном покрытии. Владельцу большегруза причинен материальный ущерб. Сумма устанавливается, назначена проверка, - пояснили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Кристина Кобина
КамАЗ наполовину провалился в Уральске (фото)
Это произошло в центре города 15 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Молдагуловой, возле дома №198. - КамАЗ провалился на дорожном покрытии. Владельцу большегруза причинен материальный ущерб. Сумма устанавливается, назначена проверка, - пояснили в  пресс-службе ведомства.
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
КамАЗ до кузова провалился под землю в Уральске (фото)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
КАМАЗ провалился

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