КамАЗ наполовину провалился в Уральске (фото)

Это произошло в центре города 15 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Молдагуловой, возле дома №198. - КамАЗ провалился на дорожном покрытии. Владельцу большегруза причинен материальный ущерб. Сумма устанавливается, назначена проверка, - пояснили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА