«КамАЗ» с сеном сгорел дотла в Уральске

«КамАЗ» с прицепом, груженный сеном, сгорел дотла по дороге в поселок Ветелки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Инцидент произошел вчера, 10 июля. Транспортное средство с прицепом, доверху груженное сеном, загорелось прямо по дороге в сторону Ветелок. Огонь потушили пожарные, но автомашина сгорела полностью. — В «КамАЗе» было 8 тонн сена. Оно полностью сгорело. К счастью, никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Причины возгорания в настоящее время выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА