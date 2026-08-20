Зачем фонарику ваши контакты: АРРФР предупредило казахстанцев об опасных приложениях

Казахстанцев предупредили об опасности мобильных приложений, запрашивающих избыточные разрешения на смартфоне. Устанавливая программы, пользователи часто автоматически одобряют доступ к камере, микрофону, контактам и геолокации, не задумываясь, действительно ли это нужно для работы сервиса, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В ведомстве подчеркивают: избыточные доступы кратно повышают риск утечки персональных данных и последующих мошеннических атак. В частности, если инфраструктуру разработчика взломают, полученная информация может быть использована злоумышленниками.

Чем грозит передача лишних прав

Персонализированный фишинг: мошенники используют личные данные для точечного обмана.

Социальная инженерия: звонки и сообщения от имени банков или госорганов становятся убедительнее.

Перехват кодов: доступ к SMS и уведомлениям позволяет посторонним читать одноразовые пароли для входа в банковские приложения.

Сбор цифрового профиля: данные могут быть проданы или использованы для спам-рассылок.

Эксперты отмечают, что запрос разрешений должен строго соответствовать функциям программы. Калькулятору, фонарику или простой игре не требуются доступ к контактам, SMS или определению местоположения.

Как защитить личные данные

Геолокация: для большинства программ достаточно выбрать режим "Только при использовании приложения" или вовсе отключить трекинг.

Камера и микрофон: оставлять доступ только тем сервисам, где они необходимы (например, мессенджерам или приложениям для видеосвязи).

Контакты и файлы: ограничивать доступ, если работа приложения не связана со звонками или считыванием документов.

Когда стоит насторожиться

В АРРФР рекомендуют удалить приложение или пересмотреть необходимость его использования, если оно скачано из неофициального источника, содержит обильную навязчивую рекламу, создано неизвестным разработчиком или без очевидной причины запрашивает доступ к SMS, телефонной книге и платежным данным.