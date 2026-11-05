Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тарихи отанына оралғысы келетін этникалық қазақтарға арналған жаңа нұсқаулықты жариялады. Қандас мәртебесін қалай алуға болады?
Шетелде тұратын этникалық қазақтардың тарихи отанына оралу процесі айтарлықтай өзгерді. Қазақстанға көшіп келіп, мемлекеттік қолдауды алу үшін бірнеше маңызды кезеңнен өту қажет. Жаңа ережелер қоныс аударушылардың қоғамға тез бейімделуі мен тұрақты жұмыс табуын көздейді.
Өңірді таңдау және тіл емтиханы
Алдымен қоныс аударатын аймақты анықтап алған жөн. Мемлекет қандастарды қабылдау үшін арнайы жеті өңірді белгілеген. Бұл аймақтарда баспана табу мен жұмысқа орналасу мүмкіндіктері алдын ала есептелген.
Келесі міндетті шарт – қазақ тілін білу деңгейін дәлелдеу. Үміткерлер testcenter.kz сайты арқылы ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша емтихан тапсырады. 60 сұрақтан тұратын тесттің тыңдалым және оқылым бөлімдерінен кемінде 70 пайыздық межеден өту талап етіледі.
Скоринг және тексеру кезеңі
Тіл емтиханын тапсырған соң, арнайы сауалнама толтырылады. Бұнда үміткердің білімі, кәсіби тәжірибесі, денсаулығы мен отбасы құрамы туралы деректер жинақталып, балдық бағалау (скоринг) жүргізіледі.
Бұдан кейін құқық қорғау және арнайы органдар ақпараттың шынайылығын тексереді. Сынақтан сәтті өткен азаматтармен сұхбаттасу жүргізіліп, соңғы шешім шығарылады.
Мемлекеттік көмек және бейімделу
Барлық талаптарға сай келген үміткерлер «қандас» мәртебесін алады. Егер сіз белгіленген өңірлік квотаға енсеңіз, мемлекет тарапынан қомақты қолдау беріледі. Бұл тізімге көшіп-қону шығындары, баспананы жалға алу және коммуналдық төлемдерді субсидиялау кіреді.
Сонымен қатар, бейімделу орталықтары құжаттарды заңдастыруға, балаларды мектепке орналастыруға және жұмыс табуға көмектеседі. Соңғы кезеңде елде тұрақты тұруға рұқсат пен тұруға ықтиярхат (ВНЖ) рәсімделеді.