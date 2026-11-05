«Казахмыс» улучшает условия труда: на шахте «Анненская» завершён ремонт АБК

Работы проведены в рамках программы «Казахмыса» по улучшению условий труда и обновлению производственной и социально-бытовой инфраструктуры предприятий.



В здании выполнен текущий ремонт 68 кабинетов, обновлены стены, потолки, двери и напольное покрытие. Капитально отремонтированы санитарно-бытовые помещения и душевые, которыми ежедневно пользуются работники шахты.



Особое внимание уделено оформлению внутренних помещений. На стенах комплекса размещены портреты выдающихся деятелей движения «Алаш», казахстанских просветителей, учёных, поэтов и писателей. При входе установлен стенд с государственной символикой, изготовленный самими работниками. На первом этаже открылась кофейня.



Преобразилась и прилегающая территория. Здесь высадили деревья и цветы, установили памятник буровой машине и обустроили фонтан.



Обновление бытового комплекса шахты «Анненская» стало частью программы модернизации инфраструктуры «Казахмыса», одним из приоритетов которой является создание комфортных и безопасных условий для работников.



В 2026 году на капитальный и текущий ремонт более 80 объектов социально-бытового назначения в Жезказганском, Балхашском и Карагандинском регионах, а также на площадке Шатыркуль предусмотрено 2,44 млрд теңге.



В производственном объединении «Q.I. Satbayev atyndagy Jezqazgan Tau-ken óndirisi» программа охватывает 38 объектов. Ремонтные работы уже проведены на Южно-Жезказганском и Западно-Жезказганском рудниках, руднике «Жомарт», Жезказганской обогатительной фабрике и в Управлении специализированного энерго-ремонтного обслуживания.



Программа направлена на последовательное улучшение условий труда и отдыха работников. Обновление душевых, бытовых помещений, мест питания и инженерной инфраструктуры позволяет создавать более удобную и безопасную среду на производственных предприятиях.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS