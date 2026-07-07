Казахстан оказался в числе стран с высоким уровнем ожирения среди взрослого населения

Более половины взрослых казахстанцев сталкиваются с проблемой избыточного веса, причем показатели республики превышают среднемировой уровень. Такие выводы приводят аналитики Finprom.kz, опираясь на данные международного портала OurWorldinData и Всемирной организации здравоохранения за 2024 год.

Согласно отчету, индекс массы тела (ИМТ) выше 25 единиц зафиксирован у 56% взрослых жителей Казахстана. Для сравнения, общемировой средний показатель составляет 45%. Исследование охватило 199 стран, выявив значительный разрыв между государствами: если в США доля людей с лишним весом достигает 71%, то в Японии, благодаря специфической культуре питания, этот показатель составляет лишь 24%.

В разрезе Центральной Азии Казахстан и Кыргызстан демонстрируют схожие результаты (по 56%), тогда как в Узбекистане цифра достигает 64%, а в Туркменистане и Таджикистане - 58%.

- За последние 44 года во всех странах региона число взрослых с ИМТ выше 25 устойчиво росло. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Узбекистане, где показатель увеличился с 28% до 64%, - отмечают эксперты.

В Казахстане за этот период динамика была более умеренной: доля людей с избыточным весом выросла с 37% в 1980 году до 56% в текущем. При этом официальная статистика Минздрава, фиксирующая только случаи ожирения (ИМТ выше 30), показывает неоднородную картину. По итогам 2025 года первичная заболеваемость снизилась, однако в первом квартале текущего года разрыв между регионами оставался ощутимым.

- Самый высокий показатель зарегистрирован в Мангистауской области - 92,1 на 100 тыс. человек, самый низкий - в Туркестанской, Акмолинской области и области Абай, - констатируют авторы исследования.

Специалисты предупреждают, что невысокие показатели официальной выявляемости могут быть обманчивы и указывать не на здоровье нации, а на низкую частоту медицинских обследований. Избыточный вес напрямую коррелирует с рисками развития диабета: первичная заболеваемость этим недугом в 2025 году выросла, особенно среди детей младше 14 лет (рост на 10,6%).