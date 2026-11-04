Казахстан привлечет 227 млрд тенге в займ у Азиатского банка развития

Средства привлекут под 1,69% годовых сроком на 15 лет для финансирования транспорта, промышленности и образования.

На заседании Курултая приняли проект закона "О ратификации соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития".

Как сообщил министр финансов Мади Такиев, соглашение на сумму 3,4 миллиарда китайских юаней (порядка 227,4 миллиарда тенге) было подписано в сентябре 2026 года в соответствии с указом президента.

- Данные средства позволят поддерживать первоочередные меры правительства, финансировать транспортную инфраструктуру, промышленность, образование и другие приоритетные направления. Заем данного банка предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения 15 лет, включая трехлетний льготный период. Общая процентная ставка вознаграждения составляет 1,69% годовых, - проинформировал глава Минфина.

Мади Такиев отметил, что привлечение льготных средств международных финансовых институтов - это стандартная практика для поддержки экономического роста страны.

Министр также заверил, что ратификация соглашения не повлечёт за собой никаких негативных социально-экономических или правовых последствий для Казахстана.