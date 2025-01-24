Казахстан внедрил систему для отслеживания и блокировки переводов мошенникам

В прошлом году Национальный банк Казахстана сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию Центра по обмену данными о мошеннических транзакциях (антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка.

В прошлом году Национальный банк Казахстана сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию Центра по обмену данными о мошеннических транзакциях (антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка.

За первые полгода своей работы антифрод-центр помог сохранить сбережения казахстанцев в размере 967 млн тенге, сообщают аналитики finprom.kz. Это общая сумма всех подозрительных переводов, которые были заблокированы новым Центром по обмену данными о мошеннических транзакциях, запущенным Нацбанком Казахстана в июле 2024 года.

Как сообщил директор департамента информации и коммуникации Нацбанка Асан Ахметжан, на 6 декабря 2024 года было зарегистрировано 11,7 тысяч мошеннических инцидентов.

Большая часть из них — 65,5%, или 7,7 тысяч — были зафиксированы благодаря информации правоохранительных органов. Об остальных подозрительных переводах в центр сообщали участники финансового рынка — платёжные организации, банки, сотовые операторы.

- Центр представляет собой цифровую платформу, позволяющую всем подключённым к ней участникам обмениваться сообщениями в режиме реального времени и быстро блокировать подозрительные операции. Их помечают специальной маркировкой и отслеживают как банки-отправители, так и банки-получатели, - отмечают аналитики.

Поэтому даже если деньги со счёта пострадавшего были списаны, они могут быть заблокированы и не выплачены потенциальному получателю-мошеннику.

По результатам первых месяцев работы антифрод-центра, среди зарегистрированных инцидентов чаще всего мошеннические действия происходили при телефонных разговорах. Доля таких правонарушений составила 25,5%.

На втором месте по доле наиболее распространённых случаев обмана, зафиксированных центром, оказалось лжеинвестирование: 18,9%. Также под прицел технологической платформы попали случаи мошенничества в соцсетях и мессенджерах (17,6%).

Значительно реже фиксировались случаи фиктивных продаж в сети, мошенничества через дропперов или продаж через фиктивные мошеннические сайты - «зеркала».

Впрочем, преступники используют много разных способов, чтобы выманить деньги или украсть данные владельцев счетов. В частности, с появлением антифрод-центра мошенники придумали новую легенду о том, что они являются сотрудниками этой организации и, дабы защитить людей от подозрительных операций, просят предоставить личные данные либо перейти по ссылке на фишинговый сайт.

Вместе с тем сотрудники Нацбанка предупреждают: специалисты антифрод-центра никогда не звонят физлицам, они работают только с банками, финансовыми учреждениями и различными IT-компаниями.

- Работа антифрод-центра нацелена как раз на то, чтобы не допустить перечисления средств в случае мошеннических действий. Ведь если цепочка действий мошенника завершена, шансы найти преступника постфактум и взыскать с него ущерб невелики. Об этом свидетельствует статистика.

По свершимся фактам интернет-мошенничества самым распространённым (26%), согласно отчётам правовой статистики, является неправомерный доступ к личным данным граждан. «Популярен» также обман при онлайн-покупках услуг (5,5 тысяч) и товаров (5,2 тысяч). Часто обращаются к правоохранителям казахстанцы, которые хотели оформить онлайн-заём и были обмануты (3,9 тысячи).

- Ущерб от интернет-мошенничества огромен и пока несопоставим с тем объёмом средств, которые удалось заблокировать антифрод-центру за полгода. Так, по данным за январь–декабрь прошлого года, пострадавшие отдали онлайн-мошенникам 11,4 млрд тенге — в 2,8 раза больше, чем в 2023-м.

Большую часть жертв таких преступников составили физические лица, они перевели нарушителям 11 млрд тенге. Среди пострадавших есть и юрлица (они потеряли 385 млн тенге), и даже государственные организации (8,4 млн тенге).

Возмещение ущерба было относительно небольшим: всего 36,6%. То есть две трети всего объёма средств, или более 7 млрд тенге, владельцам вернуть не удалось.