Казахстанцев оштрафовали на рекордные 304 млрд тенге. За что?

За пять лет в Казахстане в 2,5 раза выросло количество зарегистрированных административных правонарушений, сообщают аналитики портала finprom.kz. За прошлый год число таких правонарушений превысило отметку в 15,1 млн, тогда как в 2019-м их было всего 6,1 млн. Только за прошедший год рост составил 37,8%.

Почти за каждый подобный факт на правонарушителей были наложены различные административные взыскания: 14,7 млн за 2024 год. В их число входили не только штрафы, но и предупреждения, административные аресты, случаи депортации нарушителей-иностранцев и другие виды взысканий.

При этом сумма штрафов за административные правонарушения в прошлом году росла куда быстрее, чем их количество. За 12 месяцев общая сумма наложенных на нарушителей денежных взысканий составила 304,3 млрд тенге — на 63,9% больше, чем за 2023-й. В сравнении с показателями 2019 года (71,9 млрд тенге) наблюдался рост в 4,2 раза. Кроме того, сумма наложенных штрафов была рекордной за последние годы. Максимальной можно назвать и сумму взысканных штрафов, которая в 2024-м приблизилась к 190,5 млрд тенге.

В региональном разрезе антилидерами по сумме наложенных административных штрафов за 2024 год стали Алматы и Мангистауская область: 60,1 млрд и 40,5 млрд тенге соответственно. Рекордно большая по сравнению с другими регионами сумма штрафов в южной столице связана по большей части с ситуацией на дорогах. Сразу 40,1 млрд из 60,1 млрд тенге там пришлось на административные взыскания за нарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве.

Большая сумма штрафов в Мангистауской области — не закономерность, а скорее разовая история. Сразу 76,2% от общей суммы, или 30,9 млрд тенге, в регионе пришлось лишь на одно экологическое правонарушение — превышение лимитов накопления или захоронения отходов предприятием. Такой серьёзный штраф ещё не взыскан в бюджет, что значительно повлияло на долю взысканных административных штрафов по Мангистауской области и сделало её самой малой в стране: 17,3%.

В среднем же по РК за 2024 год доля взысканных административных штрафов составила 62,6%. Показатель сильно разнится в отдельных регионах. Наибольшие значения на конец прошлого года были зафиксированы в Карагандинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Большую часть административных штрафов (90,9% от общего количества) правоохранители выписали в прошлом году за нарушения на дорогах. Из 12,7 млн административных дел, завершившихся наложением штрафа, 11,6 млн пришлось именно на эту категорию. Наиболее частыми были случаи превышения скорости (5,9 млн) и несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (2,9 млн).

При этом сумма штрафов за правонарушения в секторе составила 45,8% от общей суммы материальных взысканий: 139,5 млрд тенге. Остальные 164,8 млрд тенге пришлись на административные штрафы по другим разделам статей КоАП РК. Среди них штрафы за экологические правонарушения составили 80,9 млрд тенге. Почти вся эта сумма пришлась на взыскания за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду. В сравнении с 2023 годом сумма штрафов по этой статье выросла в 72 раза: с 6,4 млрд до 78,9 млрд тенге. Именно эта категория сильно повлияла на рост общей суммы штрафов по РК.

В число категорий самых «денежных» для бюджета правонарушений также вошли административные правонарушения в области налогообложения (35 млрд тенге), правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность (10 млрд тенге) и правонарушения в области торговли и финансов (8,4 млрд тенге).