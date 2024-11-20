Казахстанцев призвали покинуть территорию Украины

В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины, в целях безопасности, посольство Казахстана в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину.

В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины, в целях безопасности, посольство Казахстана в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину.



- Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей, - говорится в сообщении.



Для выезда из Украины в Казахстан, казахстанцы могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями.



В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.



Контактный номер Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031. Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

Ранее, по информации, полученной от двух неназванных американских чиновников, Украина нанесла свой первый удар по российскому арсеналу вооружений с использованием ракет ATACMS, произведенных в США. Эти ракеты обладают дальностью до 300 километров, что позволяет украинским войскам атаковать российские позиции на значительном расстоянии от линии фронта. Украина заявляла о намерении получить эти ракеты, и их поставка была одним из наиболее обсуждаемых шагов в рамках военной помощи от США.

ATACMS — это высокоточные тактические ракеты, которые могут поражать важные военные объекты, такие как склады боеприпасов, командные пункты и системы ПВО.

В сентябре, в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство РК в Украине также рекомендовало гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию страны.