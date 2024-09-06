В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности, посольство РК в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины, сообщили на сайте посольства.

В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности, посольство РК в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины, сообщили на сайте посольства.

Для выезда из Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями.

— В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна. Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей, — говорится в сообщении посольства.

Контактный номер консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031. Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.