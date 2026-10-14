Казахстанец обокрал маркетплейс почти на 15 млн тенге через пункт выдачи

За всё время работы по этой схеме молодой человек успел подменить и присвоить 195 единиц товаров.

В Казахстане осудили 19-летнего работника пункта выдачи заказов, который организовал крупную схему хищения товаров. Об этом сообщили в прокуратуре Астаны.

Сотрудник ПВЗ смог похитить имущество маркетплейса на сумму свыше 14,9 млн тенге, оформляя фиктивные возвраты.

- Работник оформлял заказы в приложении маркетплейса на различные товары: изделия из золота, одежду, продукты питания и другие. При получении тайно похищал их, совершая подмен либо возврат иных предметов на склад. К примеру, заказав золотые серьги на сумму 182 тыс. тенге, произвел возврат продавцу, заменив их на бижутерию, - пояснили в ведомстве.

За всё время работы по этой схеме молодой человек успел подменить и присвоить 195 единиц товаров.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Кроме того, был полностью удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении причинённого материального ущерба.

Приговор уже вступил в законную силу.