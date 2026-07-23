Казахстанка обманула знакомых на полмиллиарда тенге

Жительница столицы обманула более 60 человек на сумму свыше 500 млн тенге - её жертвами стали давние приятели, соседи и знакомые, передает прокуратура Астаны.

- Находясь в Астане, женщина путем обмана и злоупотребления доверием совершила серию мошеннических действий в отношении знакомых, соседей и давних приятелей. Именно доверительные отношения позволяли ей долгое время оставаться безнаказанной, - заявили в надзорном ведомстве.

Злоумышленница вводила людей в заблуждение, заявляя о якобы имеющихся связях для быстрого оформления ипотеки и покупки недвижимости. Под этим предлогом она убеждала потерпевших передавать ей наличные, брать кредиты или отдавать жилье в залог. Кроме того, она обещала содействие в оформлении декретных выплат и брала деньги под проценты, гарантируя возврат с прибылью, но обязательства не исполняла.

- К примеру, войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленница убедила ее оформить двухкомнатную квартиру в залог в банке на сумму 16 млн тенге, пообещав самостоятельно погашать кредит и помочь с приобретением трехкомнатного жилья. Полученные деньги присвоила. Первоначально частично производила выплаты, но впоследствии прекратила и перестала выходить на связь. Потерпевшей причинен ущерб более 9 млн тенге. В другом эпизоде она получила от потерпевшего более 5 млн тенге якобы для увеличения декретных выплат его супруге, но обязательства не исполнила, присвоив деньги в полном объеме, - рассказали в прокуратуре столицы.

В общей сложности ущерб от действий женщины превысил 500 млн тенге.

Обвиняемая предстала перед судом, где лишь частично признала вину по отдельным эпизодам и заявила о раскаянии. Суд признал её виновной и приговорил к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба были полностью удовлетворены.

Приговор уже вступил в законную силу.