В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана.

По информации Комитета гражданской авиации министерства транспорта Казахстана, авиакомпании могут выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями по полетам в соответствующем регионе.

Так, авиакомпания Air Astana после тщательного анализа ситуации на Ближнем Востоке изменит маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай, соответственно увеличится и полетное время.

— Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности в регионе. При необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, Иран 1 октября выпустил множество ракет в сторону Израиля. В МИДе Израиля назвали эту ракетную атаку беспрецедентной.