Казахстанский «маньяк с топором» снова вышел на охоту

По данным Telegram-канала Halyqstan, два года назад известный на всю страну "маньяк с топором" вышел на волю. За свои зверства он отсидел 25 лет. В Петропавловске был под административным надзором. Но, видимо, потянуло на старое, и маньяк снова вышел на охоту. В этот раз, правда, без топора.

Всё случилось на окраине города. 54-летняя женщина возвращалась на велосипеде с дачи. К ней обратился незнакомец с вопросом о пропавшей корове. Как только дачница остановилась, мужчина повалил ее на землю, начал душить и попытался утащить в сторону лесополосы.

Нападавшего отвлек случайный прохожий. Благодаря этому новая жертва маньяка смогла вырваться и убежать. Она сразу обратилась в полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам в течение двух часов. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

А теперь о самом подозреваемом. В 1999 году его посадили за убийство семилетней девочки, а также серию изнасилований, грабежей и разбойных нападений. Свое прозвище он получил из-за того, что нападал на женщин на окраинах Петропавловска, нанося удары обухом топора по голове.

После освобождения из колонии в январе 2024 года мужчина находился под строгим административным надзором. Ему было предписано ношение электронного браслета, а также установлены запреты на употребление алкоголя, посещение развлекательных заведений, выезд за пределы города и выход из дома в ночное время. Несмотря на действующие ограничения, он снова стал фигурантом дела.